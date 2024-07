Ragazzo muore a 24 anni durante una partita di calcetto tra amici

Lorenzo Morellini è morto a 24 anni mentre stava giocando a calcetto con gli amici. Una tragedia che si è consumata ad Ardea, comune del litorale alle porte di Roma. Il ragazzo, come spesso accadeva, era impegnato in una partita amatoriale nel campo sportivo 'Le Camomille'.

A un certo punto ha accusato un malore ed è crollato al suolo. Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto il personale del 118 e l'eliambulanza. Inutile, però, ogni tentativo di soccorso e rianimazione, per Lorenzo Morellini non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri della tenenza di Ardea hanno ascoltato gli amici e i titolare dell'impianto. Stando ai primi esami del medico legale, Lorenzo sarebbe morto per un collasso cardiocircolatorio. La magistratura è stata informata e la salma è stata messa a disposizione dei famigliari per il funerale. Sui social in tanti si sono stretti attorno al dolore della famiglia e degli amici.

"Un dolore immenso, eri un ragazzo speciale sempre sorridente, ora corri vai a riabbracciare tua madre", il pensiero di Arianna. "Lorenzo era dolce e sempre disponibile", il commento di Luca.