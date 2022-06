Scomparso da 24 ore viene ritrovato sul litorale

Scomparso da 24 ore è stato ritrovfato sul litorale laziale. A tirare un sospiro di sollievo i familiari di Lorenzo Martucci, 84 anni, del quale non si avevano notizia della mattina di martedì 7 giugno. L'anziano è stato infatti ritrovato in buone condizioni di salute a Ladispoli, comune della provincia romana. L'uomo si era allontanato dalla sua abitazione di Sant'Andrea del Pizzone, in provincia di Caserta.

Ad esprimere gratitudine a chi ha ritrovato suo padre Michele Martucci, figlio di Lorenzo che in una nota stampa dichiara: "Abbiamo ritrovato papà malato di Alzheimer, si era allontanato dalla frazione di Francolise, dove vive insiema alla famiglia. Ringrazio la stampa e le forze dell'ordine".