Incidente su via Ostiense: la vittima è Lorenzo Marcelli, figlio dell'ambasciatore italiano in Congo

I familiari sono stati avvisati non senza difficoltà. Per l'incidente è statao arrestato un 25enne

A riconoscere Lorenzo Marcelli ieri è stato un parente. E' lui la vittima dell'incidente sulla via Ostiense avvenuto ieri, sabato 28 agosto, all'alba, all'altezza del ponte Spizzichino. Per tutta la giornata di ieri gli agenti dell'VIII gruppo, oltre ad indagare e rintracciare il pirata della strada che l'ha investito e ucciso, hanno dovuto anche far fronte alla dolorosa pratica del riconoscimento.

Di solito ad effettuarla sono i genito-ri. Da subito però si è valutata complessa l'operazione di rintraccio degli stessi. Lorenzo Marcelli è infatti figlio di Fabrizio Marcelli, diplomatico romano di 60 anni, attualmente ambasciatore italiano in Congo. Qui è subentrato all’ambasciatore Luca Attanasio barbaramente ucciso insieme al carabiniere di scorta Vittorio Iacovacci lo scorso febbraio. Appena informato della terribile tragedia, ha organizzato il rientro a Roma con la moglie.

Intanto sulla via Ostiense il punto dell'incidente si è trasformato in un altare. Un mazzo di fiori riporta la scritta "Ciao Pingu, ci mancherai tantissimo".

Ieri è stato arrestato il pirata della strada che l'ha travolto. Si è costituito al Quadraro ed avrebbe dichiarato di essere fuggito per paura. L'allarme è scattato quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella, mentre era in transito durante un normale servizio di controllo, ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare l'attenzione. A terra c'era il 26enne e vani sono stati i soccorsi.

Poche ore dopo l'incidente gli agenti della polizia locale hanno ritrovato la Nissan Juke. Quando ormai erano sulle tracce del responsabile, grazie a testimonianze e alle immagini di videosorveglianza della zona, il 25enne si è presentato alla stazione di via Cincinnato.