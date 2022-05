La mappa dei locali in odore di Ndrangheta a Roma

Erano almeno 24 i locali - stando alle carte dell'operazione Propaggine - in odore di Ndrangheta a Roma. Dai ristoranti e bar del centro a quelli della periferia, fino a all'ambizione di mettere piede in Vaticano. Quello degli Alvaro e dei Carzo e del resto della "Locale" di Ndrangheta per la Capitale è un amore antico, da quanto le consorterie sorte a Sinopoli e Cosoleto sono sbarcate nella capitale per reinvestire il denaro del narcotraffico.

Danni, come raccontano le indagini, a Roma che hanno continuato ad operare indisturbate e fameliche nonostante il lavoro delle forze dell'ordine, infiltrandosi nell'economia legale e barcollante della città eterna. "Siamo assai pure qua. Siamo qualche 100 di noi altri in questa zona, nel Lazio". L'intercettazione che impone di aggiornare il censimento delle cosche laziali è di Antonio Carzo, l'altra metà della luna che, assieme a Vincenzo Alvaro, reggerebbe la prima vera "Locale" di 'Ndrangheta di Roma.

Le sole cosche di Sinopoli e Cosoleto che possono vantare decine e decine di affiliati avrebbero movimentato la manovalanza che si sarebbe così infiltrare nel commercio del pescato e della ristorazione, ma anche quello degli olii esausti e delle ricevitorie. Ecco così che la criminalità organizzata di origine calabrese investe e ricicla. Acquista pasticcerie e bar, e mantiene in piedi i business della droga e dell'usura.

Impone il pescato dei soci e entra nel mercato degli olii esausti. Boss organizzati che frequentano locali sulla Tuscolana, ma prudentemente privilegiano gli incontri ai matrimoni o ai funerali per impartire ordini.

La mappa dei locali

Sono tantissimi i locali e le società che – secondo quanto riportato dall'ordinanza di oltre duemila pagine – gravitano nell'orbita delle ‘ndrine calabresi. Tra questi il ristorante Binario 96, controllato dalla società Station Food, o il panificio Zio Melo, che fa capo all'omonima Zio Melo srl. Alle loro spalle, soci o più spesso schermati da prestanome. Tutti vicini a Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro, in passato appunto già titolare del Cafè de Paris in via Veneto.

Ancora, c'era la Templari srl, la Panforno srls o ancora l'Oasi Dolciaria di via Siria. Spiccano anche le attività delle cosche nel settore ittico, dove la Locale era riuscita a infiltrarsi in una serie di società impegnate nel mercato del pesce. L'approvvigionamento del pesce che poi veniva venduto all'ingrosso ai locali di Roma avveniva con l'esercizio della violenza e delle minacce.

Uno dei gestori del ristorante, per esempio, ha rimarcato a uno di loro che la fornitura del pesce era tutta calabrese, per sottolineare l'origine dei suoi soci al fine di intimorire il suo interlocutore: "Poi gli ho detto ovviamente non ci sto io gli ho detto no i soci miei sono calabresi…pure il socio mio del pesce è de giù si è sturbato". In particolare, tra l'altro, il pesce arrivava esclusivamente dalla Calabria e in particolare da Cirò Marina e Cariati, una fornitura acquisita attraverso l'accordo con la ‘ndrina dei Farao-Maricola.

Espandersi al centro e al Vaticano

Nei progetti, c'era quello di continuare ad espendersi. Comprare attività ed essere ovunque. In ballo la Locale aveva anche un affare importante per il quale però era necessario quanto meno informare la Casa Madre e avere l'autorizzazione per entrare nel centro di Roma.

Ad essere coinvolto in prima linea è Giuseppe "Pino" Penna, finito in carcere, originario di Sinopoli e che da diversi anni è residente a San Cesareo. Per gli inquirenti Penna sarebbbe da tempo gravitante negli ambienti 'ndranghetistici, imparentato tramite la madre agli Alvaro. Per gli inquirenti, dunque, "Pino" Penna non è semplicemente contiguo, ma organico da molti anni all'associazione, un punto di riferimento su Roma.

Penna si muove con Alvaro per acquisire informazioni su tre bar nel centro di Roma e proponendo al gruppo di rilevare delle attività sequestrare ad un "compaesano" di Vibo Valentia. Locali che anni prima erano stati sequestrati ad un suo conoscente che, dopo essere stato assolto, voleva rientrare nel giro. "Ti spiego perché, perché questo qua ha tre bar a Roma, tre, tre bar a Roma e sono tutti e tre nel centro storico di Roma. (...) Io non sono uno scemo, al centro storico di Roma, ci sono i bar più prestigiosi del mondo".

Penna, dunque, vedeva prefigurarsi all'orizzonte un ottimo affare per tutti, anche solo rilevarne uno. "(…) vedi un po' chi cazzo è, se mi devo sbilanciare…se la situazione è sicura", la risposta. Nello specifico si trattava di un bar tabaccheria in via del Mascherino, di altri due bar e di un ristorante sempre nella zona del Vaticano e di un'osteria a Trastevere. L'affare però fatica a decollare per questione di tempo e di indagini.

Di seguito la lista dei locali di Roma chiusi in seguito alla conclusione delle indagini della Direzione Investigativa Antimafia

I Templari, in via Pasquale Alecce 35

Panforno in via Selinunte

Bar Pasticceria gelateria Iside, via Siria

L’Oasi Dolciaria, via Siria

Euroma Food, in via Selinunte

Pizzeria Binario 96, in via Nocera Umbra 96

Fish Roma pescherie ingrosso, in via Tommaso D’Aquino

Cala Roma, in via Tenuta del Cavaliere

Gran Caffè Cellini, piazza Alfonso Capecelatro

Zio Melo, in via Marco Papio

Bar Pedone, via Ponzio Cominio

L'ex Cornetto Cerbiatto, via Pasquale Alecce

Salone di bellezza Alpa, in via Frigento

Sala scommesse e birreria Fontenuova, via Palombarese

Pronto Mare Roma ingrosso prodotti ittici, in via Enrico Schliemann

Ristorante Corallo e Coratella, a Fontenuova

Bar Tintoretto all'Eur