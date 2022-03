I locali chiusi e le multe nelle zona della movida durante il week end

Monti, Campo de Fiori, Trastevere e San Lorenzo. Queste le zona maggiormente controllate dalle forze dell'ordine durante le ore della movida, nell'ultimo week end, quello che va dalla sera di venerdì 18 marzo fino a domenica 20.

Tante le multe elevante, diversi i locali chiusi. Impegnati nei controlli la polizia di Stato, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale. Azioni mirate organizzate dalla Questura di Roma, sulla base delle indicazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, in Prefettura.

Locali chiusi a San Lorenzo

Nella sola serata di venerdì i servizi straordinari hanno permesso di sottoporre a controllo 249 persone, 65 green pass, 6 veicoli e 12 locali, di cui 2 sanzionati amministrativamente, per cui è stata prevista la chiusura per 3 giorni per violazioni alla normativa anti covid, e uno chiuso per 5 giorni in applicazione dell'articolo 100 del T.U.L.P.S. Quest'ultima misura si è resa necessaria dal momento che, nella prima settimana di marzo, in due diverse circostanze alla titolare era stato contestato il mancato rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del Covid 19 con conseguente sanzione amministrativa di 400 euro e l'occupazione abusiva che prevede una sanzione di 500 euro e, in una terza occasione, la polizia era intervenuta per una rissa.

Inoltre, sotto la stessa gestione, il locale aveva già evidenziato caratteristiche di pericolosità tali da far emettere al Questore, in data 7 ottobre 2021, un altro provvedimento di chiusura. Infine un persona è stata denunciata per violazione del daspo urbano e una sanzione amministrativa è stata emessa per consumo di alcol dopo le 23. La chiusura dei minimarket è stata assicurata alle 22 e la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 23 è stata efficacemente contrastata; alle 2.30 personale dell’Ama ha pulito le strada con i mezzi dotati di getto d’acqua a pressione.

Musica ad alto volume

Nel corso della serata di sabato 4 persone sono state indagate per disturbo alla quiete pubblica, con relativo sequestro di tre strumenti musicali ed una cassa altoparlante, mentre ulteriori 2 casse acustiche sono state sequestrate a carico di ignoti.

Durante le operazioni di pulizia effettuate dall'Ama, 2 giovani hanno tentato di ostacolare le attività in corso, rendendosi prima poco collaborativi e successivamente molesti nei confronti degli agenti, per questo sono stati indagati in stato di libertà per resistenza, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. Nei loro riguardi saranno anche valutate misure di prevenzione relative al divieto di frequentare esercizi pubblici della zona (Dacur).

Controlli nei bari e nei minimarket

In zona Monti e Campo de Fiori, i carabinieri hanno controllato 12 esercizi commerciali e identificato circa 120 persone. Denunciato un 43enne per violazione del foglio di via obbligatorio, mentre un giovane 27enne è stato sorpreso con addosso una modica quantità ad uso personale e segnalato all'autorità competente.

A San Lorenzo, i militari dell'Arma hanno sanzionato amministrativamente per 1.000 euro, il titolare di un minimarket di via Giolitti, un cittadino del Bangladesh, per la mancanza esposizione del cartello che indica la capienza massima consentita, come previsto dalle disposizioni anti Covid-19, con contestuale chiusura per 3 giorni. Un bar gestito da una cittadina del Bangladesh, ubicato in via Tiburtina, è stato sanzionato per complessivi 1.000 euro per la mancata applicazione delle procedure di pulizia giornaliere H.A.C.C.P.: anche in questo caso è scattata la chiusura di 3 giorni. Un 33enne romano, infine, è stato sanzionato per 160 euro dopo essere stato sorpreso dai militari a consumare bevande alcoliche in strada oltre l’orario consentito dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Roma.

I controlli a Trastevere

A Trastevere, i carabinieri hanno passato al setaccio i vicoli dello storico quartiere: in particolare, i militari del Nucleo Operativo della compagnia Trastevere hanno segnalato all'ufficio territoriale del governo, in qualità di assuntore di droghe, un giovane trovato in possesso di una modica quantità di hashish. In via San Francesco a Ripa, invece, i carabinieri hanno sorpreso un cittadino del Bangladesh, titolare di un'attività di ristorazione, a vendere bevande alcoliche da asporto oltre l’orario consentito e anche a minorenni.

Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 683 euro. Pizzicate altre 30 persone mentre consumavano bevande alcoliche in strada oltre l’orario autorizzato che sono state multate. Nel corso delle operazioni sono state controllate complessivamente 456 persone, una ventina di attività commerciali e 50 veicoli. Elevate diverse contravvenzioni al codice della strada e sequestrata la patente ad un 45enne.