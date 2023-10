Roma nord, nel locale si fuma narghilè senza permesso: scatta il blitz dei vigili con maxi multa

Nel suo locale si poteva fumare narghilè anche se non aveva alcun permesso per farlo. Così è scattato il blitz degli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia di Roma che sono entrati nell'attività di Roma nord gestita da un uomo di nazionalità macedone.

Dopo aver accertato l'utilizzo di una cucina abusiva, gli agenti hanno ravvisato anche la mancanza del patentino per il consumo e somministrazione di melassa, che veniva mescolata con altro materiale per produrre aroma per i narghilè.

Gli agenti ne hanno dato notizia all'agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno elevato sanzioni per circa 4000 euro e sequestrato la melassa e il narghilè. Inoltre hanno segnalato il titolare del locale alla Asl e all'ispettorato del lavoro, in quanto aveva come dipendente una donna priva di regolare contratto di lavoro.