In cento a ballare nel locale senza mascherine, chiuso dalla Polizia Locale

In cento a ballare ravvicinati senza mascherine e misure di contenimento per il Coronavirus. Siamo in Centro Storico dove gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno predisposto la chiusura di un locale a causa del mancato rispetto delle regole anti-contagio.

Non si arresta l'attività di vigilanza della Polizia Locale di Roma Capitale con particolare attenzione al rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. Anche in questo fine settimana le pattuglie hanno eseguito controlli all’interno dei locali, sulle strade e nelle principali località maggiormente interessate da possibili assembramenti.

Diverse le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche nei vari quartieri interessati dalla movida: la presenza di assembramenti all’interno dei locali, il mancato uso dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale, occupazioni di suolo pubblico non a norma, rumori molesti e inosservanza delle regole anti-alcol.

Sono 15 le persone sanzionate per il mancato uso della mascherina tra cui un uomo di 30 anni nel quartiere di Trastevere, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità a seguito del tentativo di sottrarsi ai controlli.

Mentre 17 sono le contestazioni per somministrazione e consumo di alcolici oltre l’orario consentito. Necessari presidi fissi in alcune piazze, dove gli agenti hanno dovuto provvedere a chiusure momentanee a causa della presenza di affollamenti come nel quartiere Monti, a piazza Trilussa, Campo de Fiori e piazza Santa Maria in Trastevere.

Controlli specifici hanno riguardato il fenomeno della prostituzione su strada, come nei quartieri Eur e Marconi, dove le scorse notti sono scattate sanzioni e daspo urbani per 16 persone. Oltre un migliaio invece gli accertamenti per garantire la sicurezza stradale, in particolare per verificare il rispetto dei limiti di velocità: circa 200 conducenti sorpresi alla guida oltre il limite consentito. In totale sono 1200 le violazioni rilevate per mancata osservanza delle norme stradali e 90 le auto rimosse per intralcio alla circolazione.