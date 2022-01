Torrenova, il locale dismesso diventa ritrovo per party abusivi. Trovata droga e cibo mal conservato

In un locale ormai in disuso da anni, avevano organizzato un club abusivo ed esclusivo, solo per cittadini cinesi. È quanto hanno scoperto i nas e i carabinieri di Roma, arrestando due persone, un 54enne e un 28enne, giudicati oggi in direttissima, a piazzale Clodio. I due sono finiti nei guai, dopo il blitz scattato nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, a Torrenova.

Stando a quanto ricostruito, i due cinesi organizzavano feste con tanto di bevande cibo, tutto però mal conservato tant'è che i militari del nas hanno sequestrato ben 40 chili di alimenti, tutti non tracciati e conservati male. Non solo.

Gli investigatori hanno rinvenuto anche dosi di ketamina e ecstasy, droghe sintetiche che sono costate care al 54enne. Questa mattina, il giudice ha convalidato il suo arresto disponendo il carcere per lui. Al suo socio, invece, l'obbligo di firma. Il locale è stato sequestrato penalmente.