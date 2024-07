Lo spaccio su Telegram: la droga nascosta in una borsa frigo

Spacciavano droga su Telegram. Questo quanto legava tre pusher - e un cliente - che avevano allestito la loro attività di vendita di "fumo" sulla App del canale di messaggistica. Centocelle, Due Leoni e Nomentano i quartieri dove è scattato il blitz degli investigatori del III distretto Fidene-Serpentara di polizia che hanno poi arrestato quattro persone, tre uomini e una donna.

Spacciatrice a Centocelle

Seguendo il filone d'indagine i poliziotti, in via Giorgio Pelasca, a Centocelle, hanno effettuato un controllo a un’auto con a bordo una donna, rinvenendo sul sedile posteriore due buste per la spesa con all’interno numerosi panetti di hashish del peso di circa 22 chili. Da una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di quest’ultima hanno trovato, occultati nel frigo della cucina, 6 chili di hashish e 3 grammi di cocaina. La donna, 44enne italiana, è stata tratta in arresto.

Scambio di droga ai Due Leoni

Attività d'indagine che ha portato gli agenti anche nella periferia est della Capitale, in particolare in via Siculiana, nella zona dei Due Leoni. Qui i poliziotti hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, ha tirato fuori dal cofano di un’auto una busta per poi consegnarla a un altro soggetto. Raggiunti sono stati identificati in un 52enne e un 29enne, entrambi italiani, ed hanno rinvenuto 1 chilo e mezzo di hashish all’interno della busta. Inoltre, indosso al 29enne, hanno trovato 3.000 euro, mentre nelle tasche del 52enne, 2845 euro. Nel cruscotto dell’auto, gli agenti hanno rinvenuto altri 4850 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

Droga nella borsa frigo

Infine, in via Pavia, zona Nomentano, gli stessi poliziotti hanno notato un uomo con una borsa frigo che si aggirava tra le auto in sosta con fare sospetto. Lo hanno controllato identificandolo per un 45enne italiano e lo hanno trovato in possesso di oltre 400 grammi di hashish e 85 euro.

La magistratura su richiesta della procura della Repubblica di Roma, ha convalidato tutti gli arresti.