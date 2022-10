Lo distraggono e gli rubano la borsa nel parcheggio del supermercato

Hanno avvicinato un anziano nel parcheggio del supermercato Pam, in zona Laurentina. Dopo averlo distratto, chiedendogli un'informazione, gli hanno rubato la borsa. La più classica delle tecniche per truffare i più deboli, gli anziani appunto.

A rovinare i piani di due cittadini colombiani di 32 e 40 anni, la polizia di Stato. Una pattuglia in transito in zona ha notato la situazione ed è intervenuta. Per i due sono scattate le manette: l'accusa è quella di furto con destrezza.