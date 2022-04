Cinghiale sbuca in strada all'improvviso, travolto ed ucciso da un'auto

E' sbucato improvvisamente sulla strada dalla macchia della pineta di Castel Fusano. Impossibile per un automobilista che se lo è trovato davanti non travolgerlo ed ucciderlo. A causare un incidente un grosso cinghiale, investito da una vettura ad Ostia nella prima mattinata di venerdì 15 aprile.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale sulla via Litoranea, all'altezza di via Enrico Besana in direzione Torvaianica. A travolgere l'ungulato una Hyundai condotta da un uomo di 41 anni, medicato sul posto dal personale del 118. Danneggiata seriamente la vettura che viaggiava in direzione Ostia e che ha invaso la carreggiata opposta in seguito all'urto con il grosso mammifero.

Al fine di consentire l'intervento dei caschi bianchi impegnati nei rilievi scientifici, rimuovere la carcassa dell'animale e pulire la carreggiata dai detriti della vettura, in attesa del medico veterinario, sulla Litoranea è stato attuato un senso unico alternato con inevitabili disagi alla normale circolazione.