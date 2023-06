Litiga con l'ex marito e scappa con il figlio, l'uomo era stato condannato per maltrattamenti

In fuga con il figlio dopo una lite con l'ex marito, l'uomo è poi stato arrestato in quanto gravato da un divieto di avvicinamento alla moglie. Era lo scorso mese di marzo quando ad una pattuglia della polizia stradale di Frosinone arrivò una nota di ricerca per un'auto - una Lancia Ypsilon - allontanatasi a forte velocità dall'area di servizio Frascati est dove era stato segnalato un forte diverbio fra un uomo e una donna.

L’auto venne intercettata e fermata nei pressi del casello di Colleferro, ma la donna non fornì elementi utili ai poliziotti. Dagli accertamenti è poi risultato che la stessa aveva denunciato il marito per maltrattamenti e lesioni e che quest’ultimo era stato condannato dal tribunale di Velletri nel febbraio 2022, alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa a una distanza inferiore a 100 metri.

Con l’incalzare degli operatori la donna ha poi confermato l’acceso diverbio avito con l’ex convivente - padre anche del bambino che aveva con sé - avvenuto prima nell’area di servizio Frascati e poi nei pressi del casello di Roma sud, negando però qualsiasi violenza fisica sia a lei che al minore.

I fatti accertati sono poi stati comunicati all’autorità giudiziaria che ha emesso un ulteriore provvedimento di aggravamento della misura in atto con quella degli arresti domiciliari nei confronti della persona responsabile dei maltrattamenti.