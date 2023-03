Litiga con la ex e la chiude fuori casa, poi si spaccia per il fratello

Prima la lite con la ex poi le false generalità ai carabinieri. Questo quanto costato l'arresto a un 40enne nordafricano fermato dai militari dell'arma e accusato del reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità.

La scorsa mattina, ad Ardea, una donna aveva contattato il 112 denunciando che l’ex compagno non le consentiva di rientrare nella sua abitazione. I militari giunti sul posto hanno preso contatti con la donna e con l’uomo che, dopo una prima fase di tentennamento, ha deciso di collaborare e uscire di casa.

Poiché era privo di documenti, i carabinieri di Ardea, prima di procedere con ulteriori accertamenti, gli hanno chiesto le generalità ma per eludere il controllo, ha fornito quelle relative del fratello. I militari, insospettiti, hanno quindi deciso di procedere con il fotosegnalamento, a seguito del quale è emersa la vera identità del soggetto, con numerosi precedenti per reati vari. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della tenenza, in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.

Il tribunale di Velletri ha convalidato l’arresto ed ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma, ogni giorno in fascia pomeridiana.