Ex hotel Cinecittà: alta tensione dopo il censimento, occupanti lanciano oggetti e bloccano la strada

Alta tensione all'ex hotel Cinecittà dopo il censimento nella palazzina occupata scattato alle prime luci di ieri. Un maxi blitz che ha visto in campo oltre 50 fra agenti della polizia locale, polizia di Stato e carabinieri. Identificate 168 persone e accertati abusi, carenze igieniche precarie e allacci illegali alla rete elettrica, a partire dal primo pomeriggio gli occupanti sono tornati in via Eudo Giulioli, dando vita a una giornata molto movimentata che si è conclusa solamente a notte inoltrata, dopo che alcuni degli abusivi hanno occupato parte della strada, creando difficoltà ai veicoli in transito, con alcuni automobilisti che impauriti dalla presenza di decine di persone ubriache e moleste, hanno invertito la marcia passando su strade alternative. A raccontare la situazione al nostro giornale un residente: "Hanno bloccato la strada. Urlano e spaccano bottiglie e nessuno fa niente".

Il tavolo in prefettura

Ma andiamo per ordine, dopo decine di denunce ed esposti per risse, accoltellamenti, musica a tutto volume e una situazione oramai non più tollerata dagli abitanti di Cinecittà, la situazione dell'ex hotel occupato è arrivata - giovedì 30 maggio - sul tavolo del comitato di ordine e sicurezza in prefettura. Riunione che ha visto anche la presenza del VII municipio Tuscolano. Tra i punti toccati anche la scarsa presenza di forze dell'ordine e la volontà di trovare presto una soluzione all'occupazione.

Il censimento

Da qui il primo passo - propedeutico come nel caso delle ex Officine Romanazzi - allo sgombero dell'immobile di via Giulioli, come richiesto a gran voce dagli abitanti del quartiere di Roma sud-est. Martedì mattina il blitz con le forze dell'ordine impegnate nelle verifiche dell'ex hotel Cinecittà e nei confronti degli occupanti. Controlli che miravano anche a trovare droga e refurtiva, come già accertato nei mesi scorsi quando nella palazzina vennero trovate delle stanze piene di smartphone e prodotti hi-tech rubati perlopiù nelle metropolitane di Roma.

Alta tensione dopo il censimento

Concluse le operazioni di censimento, 168 le persone identificate per la maggior parte centro e sud americani (79 uomini, 62 donne e 27 minori), a partire dal primo pomeriggio la tensione si è notevolmente alzata. Urla, schiamazzi, liti, vetri infranti, lancio di bottiglie e di oggetti dai piani superiori dello stabile - come accaduto già altre volte al richiamo degli abitanti durante alcune feste notturne organizzate all'ultimo piano, trasformato in una vera e propria discoteca abusiva. Esasperati gli abitanti hanno composto ripetutamente il numero unico per le emergenze con l'arrivo sul posto della polizia di Stato.

L'arrivo della polizia

Agenti che in via Giulioloi hanno poi accertato l'effettiva presenza di decine di persone in strada e nell'area attigua all'ex hotel occupato. Richiesta al 112 che ha poi trovato conferma con i poliziotti che hanno rinvenuto alcuni vasi rotti - lanciati dalle finestre dell'immobile - e la vetrata della porta d'ingresso distrutta in seguito al lancio di oggetti e bottiglie.

Strada bloccata in serata

Un pomeriggio di tensione che è proseguito sino a notte inoltrata come testimoniato anche in un video arrivato alla nostra redazione poco prima della mezzanotte: "Hanno bloccato la strada - lo sfogo amaro di un residente -. Urlano e spaccano bottiglie ed è da oltre un'ora che non viene nessuno, né polizia, né carabinieri. Le macchine per strada hanno difficoltà a passare e alcuni per evitare guai e impauriti addirittura si sono girati". Residente che denuncia inoltre anche una violenta lite: "Si sono ammazzati come al solito".

Lite e accoltellamenti in via Giulioli

Un copione non nuovo purtroppo, che ripropone quanto accaduto ad esempio nel primo pomeriggio di sabato scorso (8 giugno), quando un uomo di 47 anni della Repubblica Dominicana è stato accoltellato in strada, proprio davanti all'ex struttura ricettiva. Colpito al braccio è stato trasportato in ospedale con 40 giorni di prognosi. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio scorso, inoltre, una donna peruviana di 63 anni, ubriaca, ha perso l'equilibrio cadendo da due metri d'altezza. Soccorsa, è stata portata in codice rosso in ospedale riportando la frattura delle costole.

Abitanti ostaggio della situazione

Un fine settimana movimentato, prosecuzione della routine quotidiana che gli abitanti di via Giulioli, oramai ostaggio della situazione, vedono e soprattutto sentono a tutte le ore del giorno e della notte, in attesa del prossimo blitz.