La lite tra vicini di casa finisce a colpi di accetta, grave un 36enne

Una lite fra vicini di casa finita nel sangue. Ad avere la peggio un 36enne, ferito al volto con un'accetta dal suo rivale. Le violenze a Roma Nord, dove la polizia ha poi arrestato l'aggressore armato di scure.

I fatti nella mattinata di sabato 15 ottobre in un condominio di via della Farnesina, nella zona del Foro Italico. Qui due uomini abitanti nella stessa palazzina, un 56enne ed un uomo di 36 anni, tutti e due romani, hanno cominciato a litigare per questioni di vicinato. Dalle parole si è poi passati ai fatti con l'uomo di 56 anni che ha colpito il rivale con una testata al volto. Poi ha impugnato una scure a martello. Con l'accetta si è poi scagliato contro il 36enne ferendolo alla nuca.

Le urla hanno allertato gli abitanti della zona che hanno quindi chiamato il 112. Ferito con una vistosa perdita di sangue al volto, il 36enne è stato accompagnato dall'ambulanza del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli in codice rosso. Con 30 giorni di prognosi per delle ferite lacero contuse al volto, l'uomo si trova in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Accertato l'accaduto l'aggressore è stato quindi denunciato a piede libero per il porto abusivo della scure ed arrestato dagli agenti del commissariato Ponte Milvio. Messo a disposizione dell'autorità giudiziaria dovrà rispondere di lesioni gravissime.