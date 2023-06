Violenta lite davanti al bar: due feriti, grave un 41enne

Prima la lite verbale, poi le botte. Pomeriggio violento a Tivoli, in provincia di Roma, dove due uomini si sono picchiati in strada in seguito a una lite scoppiata nei pressi di un bar nel centro della Città dell'Arte. Due i feriti: un cittadino romeno di 42 e un italiano di 41 anni. Ad avere la peggio quest'ultimo, ricoverato in prognosi riservata in ospedale.

Sono stati i carabinieri della compagnia di Tivoli a intervenire nel pomeriggio di domenica 18 giugno in via Domenico Giuliani dove era stata segnalata una violenta lite in strada. Una volta sul posto i militari hanno trovato - entrambi feriti - i due contendenti. Particolarmente critica la situazione del 41enne di Tivoli, trovato in terra privo di coscienza.

Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati entrambi all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Dimesso il cittadino romeno, con 25 giorni di prognosi, ben più grave è il quadro clinico del suo rivale, ancora ricoverato in prognosi riservata al nosocomio tiburtino. Entrambi gli uomini sono stati denunciati dai carabinieri.