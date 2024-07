Paura in viale Angelico: rincorre automobilista e le spacca il lunotto con un pugno

Non ha fatto nemmeno in tempo a guardare lo specchietto retrovisore quando ha sentito il lunotto di dietro dell'auto infrangersi. Dei momenti di paura, vissuti da una automobilista in transito a Prati. A spaccargli il finestrino posteriore un uomo, che a suo dire sarebbe stato investito poco prima dalla donna mentre stava caricando il portabagagli della sua auto. Corso dietro alla Fiat Panda l'ha poi danneggiata.

La rincorsa dell'uomo ha preso corpo intorno alle 11:30 di mercoledì mattina in viale Angelico. La automobilista viaggiava in direzione viale delle Milizie quando - senza accorgersene come poi riferito dalla stessa - avrebbe colpito la gamba dell'uomo. La Panda ha quindi proseguito la sua corsa, rincorsa però dall'uomo che una volta raggiunta ha sferrato un pugno contro il vetro, distruggendolo.

Rinchiusa in auto la donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale che hanno ascoltato la versione dei due. La donna, molto spaventata, è stata poi invitata a sporgere denuncia in caserma.