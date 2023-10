Fidanzati litigano in strada, le urla attirano i residenti che chiamano i carabinieri

Una violenta lite in strada fra un ragazzo e una ragazza. Una discussione molto animata scoppiata nella notte a Torpignattara che ha attirato l'attenzione degli abitanti della zona. Da qui decine di richieste d'intervento al 112.

In via dell'Acqua Bullicante sono interventi i carabinieri della stazione Roma Alessandrina che hanno trovato i due litiganti ancora in strada. Identificati in due giovani romani conviventi - lui 30 anni lei 29 - sono risultato da subito ubriachi.

Nel corso del controllo hanno iniziato, dapprima, a inveire contro i carabinieri, fino a quando l'uomo, in stato di agitazione, li ha aggrediti con calci e pugni. Il 30enne è stato bloccato, con l’ausilio di una pattuglia di militari del nucleo radiomobile di Roma, intervenuti in ausilio. Arrestato lui, la ragazza è stata denunciata.