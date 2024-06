Piazza Bologna, litigio tra ubriachi finisce a coltellate

Un litigio tra ubriachi è finito nel sangue. Il fatto si è verificato all'alba di domenica 16 giugno in zona Piazza Bologna e a farne le spese è stato un uomo di 43 anni, cittadino romeno, ricoverato al pronto soccorso Umberto I in codice giallo.

Accoltellato tre volte a piazza Bologna

In quattroi giorni a Roma ci sono stati quattro accoltellamenti. L'agguato a Vigne Nuove del 12 giugno, nel quale un impiegato romani di 49 anni è stato ferito sotto casa e lotta tra la vita e la morte, il ferimento di un cittadino polacco di 52 anni in zona Malagrotta il 15 giugno in seguito a una lite stradale, un cingalese colpito davanti alla metro Cipro nella serata del 12 giugno, infine anche un litigio finito male all'alba del 16 giugno a Piazza Bologna. Vittima, in questo caso, un 43enne di origini romene.

Litigio tra ubriachi

Secondo quanto ricostruito dalla polizia di Stato, c'è stato un acceso litigio tra due persone in evidente stato di alterazione alcolica. Ad avvisare una volante del commissariato di Porta Pia, intorno alle 3 del mattino, è stato un passante che ha raccontato di aver assistito a un alterco. Al culmine della discussione, la vittima è finita a terra ed è stata colpita con tre fendenti alla schiena dal rivale, molto probabilmente con un'arma da taglio. Il 43enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al pronto soccorso del Policlinico Umberto I in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

Aggressore in fuga

Gli investigatori del commissariato Viminale hanno preso in carico le indagini, allo scopo di capire nel dettaglio le dinamiche dell'accoltellamento e stanno raccogliendo elementi utili all'identificazione dell'aggressore, al momento in fuga.