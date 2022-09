La lite in strada fra turisti americani ed un clochard armato di un coccio di bottiglia

Una lite in strada. Protagonisti della movimentata nottata tre turisti statunitensi ed un senza fissa dimora, venuti alle mani nella serata di giovedì per futili motivi. Due i feriti, il clochard ed uno dei tre stranieri colpito da un coccio di bottiglia usato dal "rivale". I fatti in piazza Trilussa, a Trastevere.

L'intervento dei soccorritori intorno alle 22:00 del 15 settembre, nella piazza dello storico rione del Centro Storico della Capitale in quel momento gremita di persone. Una volta sul posto i carabinieri della compagnia di Trastevere hanno quindi identificato i litiganti in tre turisti americani a Roma in vacanza ed in un senza fissa dimora.

Feriti sia il senegalese che uno dei tre stranieri, i due sono stati accompagnati in ospedale dal personale del 118 e dimessi rispettivamente con 5 e 10 giorni di prognosi. Arrestato il clochard per lesioni personali aggravate, i tre americani sono invece stati denunciati per lesioni personali.