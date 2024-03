Lite al centro d'accoglienza: colpisce giovane con un tubo di ferro e gli spezza un braccio

Furibonda lite al centro di prima accoglienza de La Pisana. Una lita fra due ospiti. Picchiato con un tubo di ferro un 23enne ha riportato la frattura del braccio. Le violenze sono scoppiate al centro di via di Villa Troili. A fronteggiarsi per futili motivi un egiziano di 26 anni e un cittadino del Mali di 23 anni. Colpito dal 26enne il maliano ha subito lesioni in varie parti del corpo e in particolare una frattura al braccio sinistro ed è stato trasportato da personale del 118 all'Aurelia Hospital dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata in attesa di intervento chirurgico, non in pericolo di vita.

Sequestrato il tubo di ferro dai carabinieri intervenuti sul posto, il tribunale ha convalidato poi l'arresto del 26enne.