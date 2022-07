Lite tra famiglie finisce nel sangue: tenta di uccidere il rivale e lo accoltella ripetutamente

Una lite tra famiglie finita nel sangue, con un 36enne di Roma che ha rischiato la vita. A ricostruire quanto accaduto lo scorso 21 maggio nella periferia est della città, sono stati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della vittima.

L'uomo ha raccontato che mentre si trovava con un suo amico a bordo di un'auto, bloccati nel traffico su via di Rocca Cencia direzione via Casilina, sono stati affiancati da una vettura con targa straniera. Dall'abitacolo sono scese tre persone, due hanno circondato l'auto mentre il terzo ha colpito con alcune coltellate il 36enne ferendolo al torace e al costato destro.

L'amico della vittima è poi riuscito a svincolarsi dal traffico e a fuggire dai tre aggressori. Il ferito è stato successivamente accompagnato per le cure del caso presso il pronto soccorso dell'ospedale di Frascati, ma per la gravità delle ferite riportate, è stato in seguito condotto al pronto soccorso del policlinico Tor Vergata, e dimesso con giorni 20 di prognosi.

Nei giorni seguenti, formalizzata la denuncia, sono state avviate le indagini coordinate dalla Procura di Roma, è stato sentito l'uomo che era in compagnia dell’aggredito, il quale, a seguito di ricognizione fotografica, ha riconosciuto con certezza uno degli autori dell'aggressione. Il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della procura ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'aggressore, un 41enne, con precedenti, originario di Palermo domiciliato a Roma, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Secondo quanto raccontato da alcuni parenti delle persone coinvolte il tentato omicidio sarebbe da inquadrare nell'ambito dei rapporti, deterioratisi nel tempo, tra le famiglie del ferito e dell'aggressore. L'indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli.