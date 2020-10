Lite in strada finisce a coltellate, ferito 45enne

Si è intromesso in una lite per prendere le parti ad un suo amico ed è rimasto ferito con una coltellata alla testa. Vittima un uomo di 45 anni. I fatti sono successi nella serata di mercoledì a Torre Maura.

La chiamata ai soccorritori è stata fatta poco dopo le 23:00 del 14 ottobre da via dell'Aquila Reale, altezza via Casilina. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 e gli agenti di polizia per una "lite fra due persone in strada". Intervenuti nella periferia est della Capitale i soccorritori hanno trovato un uomo di 45 anni straniero con una ferita alla fronte causata da un'arma da taglio.

Secondo quanto ricostruito la lite era scoppiata fra due persone per futili motivi. Una terza persona amico di uno dei due litiganti si è quindi intromessa ed è stata accoltellata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Affidato alle cure del personale medico è stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove gli hanno suturato la ferita di 12 centimetri. Sul posto per ascoltare i testimoni e ricostruire l'accaduto i poliziotti delle Volanti, dei commissariati San Giovanni e Romanina e gli investigatori della polizia scientifica.