Lite tra coinquilini: trovata con oltre 6mila euro nascosti negli assorbenti fornisce falsa identità

Sono intervenuti in un appartamento a Torpignattara in seguito alla segnalazione di una lite tra coinquilini. Così la polizia ha poi trovato del denaro e delle carte di credito di dubbia provenienza nella disponibilità di una donna che poco prima aveva fornito agli agenti una falsa identità.

L'intervento degli agenti del Commissariato Torpignattara, diretto da Daniele Pompei, in via Galeazzo Alessi per una lite in casa. Calmati gli animi i ed identificati i litiganti, una delle donne ha quindi fornito ai poliziotti un documento da accertamenti con un permesso di soggiorno scaduto. La donna è stata quindi accompagnata negli uffici della scientifica per effettuare i rilievi dattiloscopici ed essere lasciata in custodia all'ufficio immigrazione.

Sottoposta a controllo gli investigatori hanno però scoperto un segreto che la donna non aveva riferito loro. Ovvero 6100 euro occultati in alcune confezioni di assorbenti. Nello zaino anche due carte di credito con il denaro e queste ultime in relazione alle quali la donna non ha fornito spiegazioni agli investigatori.

Nella disponibilità della 45enne anche i documenti, quelli veri, con la donna risultata in realtà regolare sul territorio italiano. La stessa, al fine di evitare una possibile denuncia qualora fosse stata trovata in possesso dell'ingente somma di denaro, ha provato ad incolpare un'altra persona fornendo un falso documento di una sua ignara connazionale.

Accertata la sua identità la 45enne cittadina cinese è stata quindi portata negli uffici del Commissariato Porta Maggiore di polizia e denunciata per aver fornito false generalità e per ricettazione. Sequestrate le carte di credito ed il denaro messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente per ulteriori indagini.