Lite al tornello della metro: addetto alla clientela interviene e rimane ferito

È intervenuto per sedare una lite ai tornelli della metro ed è rimasto ferito, tanto da essere trasportato in ospedale. Vittima un addetto alla clientela Atac in servizio alla stazione Ottaviano della linea A. I fatti nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre.

A richiedere l'intervento alla polizia è stata una collega dell'uomo. Secondo quanto poi riferito dal lavoratore, ascoltato dagli agenti di polizia all'ospedale San Carlo di Nancy, tre uomini hanno cominciato a litigare prima di uscire dalla stazione. Intervenuto l'addetto alla clientela lo stesso è caduto riportando una frattura del braccio. Richiesto l'intervento al 118 il lavoratore dell'azienda dei trasporti capitolina è stato trasportato in ospedale. Dei tre litiganti nessuna traccia.

La denuncia del sindacato

L'aggressione ha trovato la denuncia di Gian Luca Donati e Antonio Cannore, rispettivamente segretario regionale e provinciale della Faisa-Cisal del Lazio che in una nota stampa scrivono: "Nell’ultima settimana quattro dipendenti di Atac, due verificatori e due addetti alla clientela, hanno subito quattro gravi aggressioni, tutte refertate in ospedale con diversi giorni di prognosi. L’ultimo e più grave episodio è di mercoledì pomeriggio. Un addetto alla clientela avvenuto ieri pomeriggio, alle ore 16:00 circa, presso la stazione di Ottaviano è stato aggredito da tre persone, straniere che, oltre a lividi e contusioni, gli hanno rotto le braccia".

"È una triste realtà resa ancora più grave dal silenzio che proviene dall’Azienda e dalle Istituzioni - conclude la nota del sindacato -. È incomprensibile il mancato rispetto da parte di Atac dei propri dipendenti che subiscono quotidianamente aggressioni fisiche e verbali. Non più possibile tollerare tale situazione. Ogni parte coinvolta deve fare la sua parte e al più presto occorre aprire un tavolo di confronto, che veda la presenza di Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana, Atac, Cotral, Trenitalia e gestori privati del Tpl. Servono azioni concrete e noi, come Faisa Cisal Roma e Lazio stiamo cercando di fare la nostra parte. Oltre le continue denunce e segnalazioni abbiamo organizzato una prima edizione di un corso di difesa consapevole dalle aggressioni fisiche e verbali. Siamo certi che questo non sia sufficiente per risolvere questa emergenza ma è comunque un primo segnale di attenzione verso una situazione indecorosa che non più tollerabile".

Situazione insostenibile

“Ancora un’aggressione a un addetto Atac, picchiato ieri pomeriggio nei pressi della stazione metro di Ottaviano: la quarta aggressione in appena sette giorni subita da un dipendente dell’azienda. Questa situazione non è più sostenibile, non è accettabile che ormai con cadenza quasi quotidiana lavoratori che sono al servizio della città e dei cittadini vengano aggrediti durante lo svolgimento del proprio lavoro - dichiara in una nota Marco Di Stefano, capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea Capitolina -. Chiediamo al sindaco Gualtieri una presa di posizione ferma rispetto a quanto accaduto, a tutela dei dipendenti dell’Atac, e l’immediata convocazione di un tavolo sulla sicurezza con il Prefetto in cui si trovino soluzioni efficaci per garantire la tranquillità dei lavoratori, che ogni giorno svolgono il proprio dovere e meritano rispetto".