Lite in strada, uomo ferito con un taglierino

Sono intervenuti per una lite in strada ed hanno arrestato un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente. Succede a Tor Tre Teste dove due equipaggi delle volanti della questura sono intervenuti in via Francesco Tovaglieri dove due uomini, fra i quali uno armato, si stavano affrontando sulla pubblica via. Fermati non senza difficoltà i poliziotti hanno quindi arrestato l'aggressore, che oltre ad aver ferito il suo rivale con un taglierino, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish.

Identificato in un uomo del Gambia, la magistratura ha disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma. Al termine dell’iter giudiziario lo stesso, essendo originario di uno dei paesi del continente africano, è stato accompagnato negli uffici della questura per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale.