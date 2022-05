Testaccio, litiga con i clienti e i buttafuori poi tira fuori una pistola

Ancora Testaccio, ancora una lite. Nello storico rione romano un nuovo episodio di malamovida, con i carabinieri costretti ad intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Siamo in via di Monte Testaccio, epicentro delle notti testaccine. Qui alle 4 sono arrivati militari del nucleo radiomobile per riportare l'ordine minato da un 19enne sudamericano.

Quest'ultimo da prima all'interno ha avuto un diverbio con alcuni clienti. Parole grosse, spintoni e una situazione che non è degenerata solo per l'intervento dei buttafuori. Poi, proprio questi ultimi, sono diventati il bersaglio di nuovi insulti. Con loro ne è nata una lite, al culmine della quale il sudamericano ha estratto un'arma giocattolo, priva però del tappo rosso. A fermarlo i carabinieri.

Per il giovane è scattata la denuncia per minacce e porto d'armi o oggetti atti ad offendere.