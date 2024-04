Lite fuori dal liceo, due studentesse in ospedale

Una lite fra studentesse davanti al liceo. Un parapiglia scoppiato per futili motivi in mattinata davanti agli sguardi attoniti dei compagni di scuola. Due le adolescenti finite in ospedale, tre quelle poi identificate dai carabinieri dopo l'intervento davanti alla scuola in zona Valle Aurelia.

Le tre studentesse di 17 anni, tutte frequentati la sede distaccata del liceo Lucio Anneo Seneca di via Ettore Stampini, hanno cominciato a discutere animatamente davanti ai loro compagni di scuola. Dalle parole sono poi passate ai fatti, schiaffi, calci e spintoni tanto da richiedere l'intervento al 112.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Pietro. Contuse, due delle adolescenti sono state accompagnate dalle ambulanze del 118 al policlinico universitario Agostino Gemelli dove sono state medicate e dimesse.