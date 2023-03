Dalla lite stradale all'arresto per droga, la cocaina nascosta dietro lo specchietto

Incastrati dalla rabbia. Una lite stradale costata l'arresto a una coppia di amici - di 24 e 26 anni - una lite stradale che ha permesso ai carabinieri di scoprire la cocaina che avevano nascosto nella vettura. Sono stati i militari della stazione Roma Quadraro ad intervenire in via Prenestina, a seguito di chiamata giunta al 112 per una segnalazione di lite animata in strada.

Sul posto i militari hanno accertato che i due avevano avuto una lite per futili motivi con una coppia e, insospettiti dal loro atteggiamento, hanno deciso di sottoporli ad un accurato controllo. La perquisizione effettuata al veicolo, ha permesso ai carabinieri di rivenire, nascosti dietro lo specchietto retrovisore interno, 7 dosi di cocaina e la somma contante di circa 600 euro, ritenuto il provento di pregressa attività di spaccio.

Presso le aule del tribunale di piazzale Clodio l’arresto è stato convalidato con contestuale applicazione dell’obbligo di firma in caserma. Sono gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso.