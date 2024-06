Fallisce lo scippo, poi torna con una spranga e scoppia la lite davanti al bar

Fallito uno scippo e tornato alla carica armato di una spranga e ha dato vita a una violenta lite a colpi di sedie e tavolini davanti al bar dove poco prima aveva provato il furto con strappo. Succede al Prenestino, a pochi passi dall'ex Borghetto degli Artigiani di via Acqua Bullicante, salito alla ribalta delle cronache dopo una serie di esposti e denunce dei residenti esasperati dalla presenza nell'area di tossicodipendenti, senza dimora e criminali che sono soliti frequentare quello che una volta era un vero e proprio centro di vita e lavoro del V municipio.

Nonostante blitz e allontanamenti, l'area è ancora al centro delle cronache romane, molte volte attraverso denuncue rese note dagli stessi abitanti della zona. Come nel caso della pagina facebook Ex borghetto degli Artigiani che ha postato il video di una rissa tra "un uomo armato di spranga e un tossicodipendente, in pieno giorno, davanti agli sguardi esterrefatti dei passanti, donne, anziani, bambini".

Le violenze nel pomeriggio di sabato scorso. Come si legge sulla pagina social con un post indirizzato al presidente Mauro Caliste: "un tossicodipendente, con temporanea dimora nella cabina per fototessere in via Roberto Malatesta, incrocio con via di Acqua Bullicante, viene scippato di una busta da un giovane uomo di probabile etnia rom, secondo alcuni testimoni. Il borseggiatore sale su un autobus poco distante, che non parte, così il tossicodipendente riesce a recuperare la busta che gli era stata sottratta".

Poco dopo però "lo scippatore torna in via di Acqua Bullicante con una spranga. Davanti agli sguardi atterriti dei passanti e dei clienti di un bar, inizia a percuotere il tossicodipendente, che reagisce lanciando sedie e tavolini del locale. Violenza ostentata con totale noncuranza del vivere civile, dopodiché i 2 individui, sanguinanti, si allontanano. .Siamo nel Far West di via di Acqua Bullicante, zona ex borghetto degli artigiani, area di Roma ormai senza leggi e senza Stato: perché oltre ai problemi di spaccio e consumo di droga a tutte le ore del giorno e della notte, adesso è anche normale poter girare con una spranga, senza essere fermati dalla polizia". "Basta scuse - concludono i residenti che vivono nell'area dell'ex Borghetto degli Artigiani -. I cittadini sono lasciati soli, indifesi, in balia di sbandati imprevedibili e violenti".