Taglia la strada al bus con lo scooter, poi scoppia la lite in strada

Prima le parole grosse poi la lite. E' successo a Prati dove uno scooterista è stato poi denunciato per interruzione di pubblico servizio. A far scattare la scintilla una manovra azzardata da parte del giovane conducente del mezzo a due ruote, un 20enne, che avrebbe tagliato la strada ad un autobus dell'Atac innescando la reazione dell'autista del mezzo pubblico. Da qui la lite e l'intervento della polizia che ha poi sedato gli animi.

L'intervento dei poliziotti del reparto prevenzione crimine della questura di Roma intorno alle 21:00 di venerdì scorso in viale Mazzini. A chiamare il 112 alcuni passeggeri presenti a bordo del bus della linea 30 in transito sulla strada. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato scooterista ed autista in strada a discutere animatamente.

Riportata la calma non senza difficoltà, con lo scooterista particolarmente agitato, quest'ultimo è stato poi identificato in un giovane romano e denunciato per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.