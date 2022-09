Lite alla sagra della porchetta, spunta il coltello: ferito un ventiduenne

Una lite per futili motivi è scoppiata nella tarda serata di venerdì ad Ariccia, durante la settantesima edizione della sagra della porchetta. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Albano. A supportare le operazioni anche i carabinieri.

Era da poco trascorsa la mezzanotte quando un gruppo di giovani, un cittadino romeno di 27 anni e un italiano di 21 anni, hanno iniziato a litigare a voce alta destando l’attenzione dei presenti. Durante la lite è spuntato anche un coltello. A brandire l’arma il ventunenne che accidentalmente ha ferito alla gola un giovane italiano di 22 anni. Immediato la segnalazione alle forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato di Albano supportati dai carabinieri.

La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale dei Castelli e non è in pericolo di vita. Per il giovane, stando a quanto si apprende, una prognosi di ventuno giorni.