Lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì in un ristorante di Roma. Intervengono i carabinieri

Lite furiosa tra l'ex coppia dello spettacolo Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti. Teatro dello scontro un ristorante di Roma, a piazza Albania. A riportarla è Il Messaggero e confermata a RomaToday da fonti qualificate. È la sera di lunedì e il locale è affollato. L'attrice si trova in un tavolo all'esterno con il nuovo compagno. Sono le 21.20 e il regista, insieme alla figlia, passeggia su viale Aventino e scorge la coppia.

Prima i saluti, poi iniziano a volare insulti, qualche spintone. C'è, secondo quanto apprende RomaToday, anche contatto fisico, con tentativi vani di dividere i contendenti. Gli altri presenti nel locale si spaventano, si allontanano. Il proprietario, infastidito, prova a chiedere di abbassare la voce, di allontanarsi, ma nulla.

I due artisti hanno discusso per oltre mezz'ora e per separarli si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della stazione Aventino e del nucleo radiomobile. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. L'attrice e il suo nuovo compagno hanno rifiutato il soccorso del 118, mentre Virzì è stato medicato sul posto per alcuni graffi sul braccio.

Al momento non risultano denunce da parte di nessuno dei due artisti.