Pigneto: lite di primo mattino davanti al bar

Una lite di buon mattino. Urla, calci e pugni. A darsele di santa ragione due cittadini stranieri. Terreno dello scontro il marciapiede davanti a un bar. Siamo al Pigneto, precisamente in piazzale Prenestino. Ad allarmare passanti e residenti due uomini, protagonisti di una violenta colluttazione in strada.

Sono state numerose le chiamate al 112 a partire da poco dopo le 9:00 di lunedì 26 giugno. In piazzale Prenestino, altezza via Raimondo Montecuccoli, sono intervenuti gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale hanno trovato due uomini, due cittadini egiziani di 36 e 38 anni, ancora intenti a picchiarsi. Con un evidente occhio nero e un trauma facciale uno dei due uomini è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato dall'ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli.

Entrambi identificati negli uffici del comando di viale Togliatti, in attesa di accertare la loro vera identità, l'uomo che non è rimasto ferito è stato accompagnato al foto segnalamento. Ascoltati i testimoni, restano da accertare le cause scatenanti della lite.