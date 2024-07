Lite sul bus di linea: aggrediti autista e un passeggero

Aggrediti da due uomini ubriachi nel corso di una lite. Un passeggero e l'autista di bus di linea. Feriti i due sono stati medicati e dimessi dall'ospedale. Le violenza a bordo di un mezzo pubblico della linea Atac gestito da un operatore esterno.

I carabinieri sono intervenuti intorno alle 21:00 di mercoledì sera (3 aprile) sulla via Nomentana Nuova, altezza ponte Tazio a bordo del bus 555, in zona Città Giardino. Una lite scoppiata fra due passeggeri, palesemente ubriachi, e una terza persona presente sul mezzo pubblico in transito nella zona di Montesacro. Intervenuto l'autista per placare gli animi è stato aggredito dalla coppia, così come l'altro uomo.

Medicati e dimessi dall'ospedale Vannini sono poi stati i carabinieri a rintracciare e fermare la coppia di esagitati. Identificati la loro posizione è ora al vaglio della magistratura.