Lite nel parco, uomo preso a bastonate in testa

Una persona a terra, con la testa insaguinata e un'altra che si stava allontanando di corsa. E' la scena che si sono trovati di fronte gli agenti del commissariato Monteverde intervenuti, nel pomeriggio di ieri alle 17, in un'area verde di via San Silverio all'Aurelio. Qui i cittadini avevano segnalato una lite, degenerata fino a quando uno dei due protagonisti non ha preso un bastone, usandolo contro il suo rivale. Diversi i colpi alla testa assestati, tali da provocare una ferita alla testa

Più di 30 i giorni di prognosi. Per l'aggressore, un romeno di 43 anni, sono scattate le manette. Arresto convalidato con il rito direttissimo.

Lite in un centro d'accoglienza

Nella notte invece una lite è esplosa all'interno di un centro d'accoglienza di via della Riserva nuova. Protagonisti due cittadini somali che si sono picchiati. Per uno di loro ricovero in codice giallo all'Umberto I, mentre per l'altro protagonista della lite c'è stato un trauma facciale che ha costretto al ricovero in prognosi riservata: secondo quanto si apprende non è comunque in pericolo di vita.