Panico a bordo del 916: armato di martello danneggia bus e ferisce due ragazzini

In manette un 21enne. Le violenze mentre il mezzo pubblico transitava in via Gregorio VII

Armato di un martello è salito su un bus, ha danneggiato il mezzo pubblico ed ha aggredito due giovani passeggeri di 16 anni, costringendoli alle cure dell'ospedale. Gli attimi di tensione in via Gregorio VII, all'Aurelio. Qui un 21enne nato in Argentina e residente al Quartaccio è stato poi arrestato dalla polizia con le accuse di lesioni aggravate e denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

La richiesta d'intervento al 112 per una lite con una persona armata di martello intorno alle 16:30 di giovedì 28 maggio all'altezza del civico 408 di via Gregorio VII. Sul posto sono quindi intervenute le pattuglie del Reparto Volanti e del Commissariato Prati di Polizia che, giunte sul posto, hanno trovato gli agenti della Polizia Locale. In strada un ragazzo, in fuga con un martello in mano.

Raggiunto il giovane con ancora in mano l'attrezzo da lavoro i poliziotti hanno quindi ricostruito l'accaduto accertando come il 21enne, per motivi ancora da accertare, abbia prima danneggiato il mezzo pubblico per poi scagliarsi contro due minorenni, entrambi 16enni, che si trovavano a bordo del 916. Identificato negli uffici del Commissiarato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, il 21enne è stato quindi arrestato.

Feriti i due adolescenti aggrediti dal giovane, refertati agli ospedali San Camillo e Santo Spirito, con 15 e 7 giorni di prognosi.