Dalla lite alla denuncia per furto, trovato con un portafoglio rubato ad una studentessa

Sono arrivati al Prenestino dopo la segnalazione di una lite ed hanno denunciato un uomo per ricettazione. E' accaduto a largo Preneste dove i Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara sono intervenuti per un litigio tra un cittadino algerino di 59 anni e una donna romana 50enne.

Una volta accertato che la lite, scaturita per futili motivi, era terminata, i Carabinieri hanno proceduto all’identificazione del 59enne. Alla richiesta di esibire i documenti di identità, l’uomo ha fatto inavvertitamente cadere dal proprio borsello un portafoglio che, recuperato dai militari, è risultato contenere documenti e altre carte intestate ad una donna.

I successi accertamenti dei Carabinieri, hanno permesso di appurare che i documenti erano stati denunciati rubati, due giorni primam da una studentessa fuori sede. I I militari hanno quindi fatto scattare una denuncia in stato di libertà per il 59enne, per il reato di ricettazione, ed hanno contattato la proprietaria del portafoglio per la restituzione.