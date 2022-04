Lite in famiglia, anziano spara e colpisce il figlio con un fucile a pallini

Una lite in famiglia, urla, grida, parole di troppo e una colluttazione. Al culmine spunta un fucile, di quelli a salve. Ad impugnarlo è un anziano, 82 anni, che lascia partire il colpo che va a colpire il figlio, 55 anni, all'anca. E' la cronaca di quanto accaduto nella zona di Case Rosse, nel IV municipio dove sono dovuti intervenire gli agenti del commissariato San Basilio e un'ambulanza.

A chiamarli i vicini, allarmati per l'accaduto e dal trambusto. Non gravi le conseguenze: il figlio, colpito all'anca, è stato portato in ospedale in codice verde. Codice giallo per il padre, rimasto contuso mentre veniva disarmato dal suo congiunto.

Ignoti i motivi dell'alterco.