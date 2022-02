Intervengono per una lite tra fratello e sorella, in casa trovano 6 chili e mezzo di droga

Sono intervenuti per una lite in famiglia tra fratelli, in casa però hanno trovato 6 chili e mezzo di droga. I poliziotti del commissariato Spinaceto, quelli della sezione volanti e del X Distretto Lido, in seguito ad una segnalazione di lite in abitazione hanno per questo motivo arrestato un cittadino italiano di 21 anni e denunciato in stato di libertà 2 donne italiane per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti erano arrivati nell'appartamento di Vitinia per sedare una lite tra fratello e sorella, in cui era presente anche la madre dei due. Nell'abitazione però hanno notato diverse bustine usate di solito per il confezionamento di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e dei residui probabilmente di marijuana.

Insospettitisi i poliziotti hanno proceduto a perquisizione domiciliare, ove sono stati rinvenuti 3 chili di hashish e 3,5 chili di marijuana. Perquisita inoltre un’altra abitazione in uso all’uomo, ma di proprietà del nonno, dove sono stati rinvenuti ulteriori 10.67 grammi di marijuana e un telefono cellulare. Alla fine degli accertamenti l'uomo è stato ammanettato e, in sede di direttissima, l'arresto è stato convalidato. Nei suoi cofronti è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.