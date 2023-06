Beve gratis e non paga, poi rapina il commerciante e lo ferisce a colpi di bottiglia

Le notizie dal quartiere si sono accese nel pomeriggio di lunedì quando un autobus al capolinea ha preso fuoco, con il mezzo pubblico poi carbonizzato dall'incendio. Prima e dopo due liti, conseguenza di altrettante rapine. Al centro della cronaca romana il quartiere di Fidene, nel III municipio Montesacro. Largo Labia e via Radicofani, due volte, le strade che hanno acceso i riflettori sull'ex borgata del quadrante nord della Capitale.

L'aggressione al titolare del minimarket

A riaccendere l'allarme fra gli abitanti del quartiere una tentata rapina. I fatti il pomeriggio del 12 giugno quando un uomo è entrato in un negozio di vicinato di via Radicofani e, dopo aver consumato diverse bottiglie di birra è stato invitato dal gestore dell’attività commerciale, un cittadino del Bangladesh a saldare quanto consumato.

Tale richiesta ha portato una reazione violenta dell’uomo che, prima ha minacciato di morte il gestore e poi ha minacciato di distruggergli il locale se non gli avesse consegnato del denaro. Al diniego del cittadino del Bangladesh l’uomo l’ha colpito alla testa con una bottiglia. Nel frattempo alcuni passanti che hanno notato la scena hanno chiamato al 112 e l’intervento di una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Roma ha permesso di contenere il soggetto, un romano di 42 anni in evidente stato di alterazione, che dopo aver colpito i militari con calci, pugni e sputi, ha rifiutato di fornire le proprie generalità.

Una volta bloccato il 42enne è stato identificato e arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’uomo è gravemente indiziato di tentata estorsione, lesioni e resistenza a un pubblico ufficiale.

Due liti in due giorni

Sempre in via Radicofani, a meno di 100 metri dal negozio di vicinato della tentata estorsione, 24 ore prima si era verificato un episodio simile. In quel caso ad avere la peggio fu il cliente di una frutteria. Uscito senza pagare l'uomo - un 43enne romano - è stato raggiunto dal titolare che esigeva il pagamento dei prodotti presi. Da qui la lite, poi tramutata in rissa con il coinvolgimento di una terza persona. Ferito gravemente il cliente, lo stesso è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea in prognosi riservata.