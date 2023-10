Pigneto: lite a colpi di bottiglia all'isola pedonale, due feriti

Violenta lite nella notte all'isola pedonale del Pigneto, nel cuore del quartiere della movida di Roma Sud. Due feriti, entrambi costretti alle cure dell'ospedale. Un litigio a colpi di bottiglie di vetro rotte. In ospedale in codice rosso un 29enne, con il rivale medicato in pronto soccorso e poi fermato dalla polizia.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 poco dopo la mezzanotte fra lunedì e martedì in via del Pigneto. A picchiarsi per futili motivi due senegalesi - di 29 e 37 anni. Una notte di paura, strilli e rumori di vetro infranto hanno fatto temere il peggio. Sul posto gli agenti del commissariato Porta Maggiore di polizia hanno trovato due uomini feriti.

Affidati alle cure del personale del 118 sono stati trasportati entrambi in ospedale. In codice rosso il più giovane al policlinico Umberto I con varie ferite sul corpo provocategli dal rivale con una bottiglia rotta. Lievemente ferito anche il 37enne, medicato sul posto e poi sottoposto a fermo di indiziato di delitto. La posizione dei due uomini è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.