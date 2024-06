Lite in un appartamento: ferita una donna

Urla e schiamazzi da un appartamento. Così tanto forti da far temere il peggio. Questo quanto ha portato numerosi passanti e residenti a richiedere l'intervento al 112 nella tarda mattinata di giovedì 13 giugno. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della municipale e della polizia che hanno accertato una lite all'interno di un'abitazione.

In particolare sono stati gli agenti del XII gruppo Monteverde della polizia di Roma Capitale, con l'ausilio della polizia di Stato, a intervenire al civico 5 di via di Donna Olimpia. Una volta in casa i caschi bianchi hanno trovato tre persone all'interno dello stabile, ancora intente a litigare. Ferita una donna - una cittadina del Ghana - poi trasportata all'ospedale San Camillo per accertamenti. Restano da accertare le cause che hanno determinato il litigio.