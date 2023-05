Dopo pranzo violento al ristorante: ubriaco picchia mamma, fratello e cognata

Una furia incontenibile. Un uomo che dopo aver pranzato in un ristorante di Ostia con la mamma, il fratello e la cognata ha dato di matto colpendo con pugni, calci e schiaffi i familiari, in quanto alterato a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti e alcoliche. Nel bel mezzo della lite accesa, gli agenti del X gruppo Mare della polizia di Roma Capitale sono intervenuti per sedare gli animi e contenere il soggetto completamente fuori controllo.

Talmente tanto aggressivo da richiedere l'arrivo sul posto di numerose pattuglie di caschi bianchi oltre a quella chiamata mentre transitava su via Cristoforo Colombo, nei pressi della Pineta di Castel Fusano, all’altezza di via della Villa di Plinio.

La vera e propria rissa, nata per un diverbio in famiglia, dopo un pranzo passato in un ristorante di Ostia, ha visto coinvolti anche due agenti, che sono dovuti ricorrere alle cure mediche del caso. Per l’uomo, italiano di 40 anni di età, in stato di alterazione, è scattato l’arresto e la traduzione in carcere disposta dall’autorità giudiziaria. Oltre all’aggressione, al tentato danneggiamento dei mezzi di servizio e alla resistenza a pubblico ufficiale, verranno condotte ulteriori indagini su diversi aspetti della vicenda.