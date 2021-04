La lite condominiale: agenti aggrediti usano spray al peperoncino

L'intervento della polizia in una palazzina alla Magliana. In manette un 50enne

Un furibonda lite condominiale tanto da richiedere l'intervento della polizia. Succede alla Magliana dove gli agenti della Sezione Volanti e del XI Distretto San Paolo hanno arrestato per oltraggio, resistenza e lesioni a Publbico Ufficiale un cittadino italiano di 50 anni.

I fatti in via dell'Impruneta, poco dopo le 20:00 di sabato sera. Gli agenti intervenuti per una lite tra condomini, sono stati aggrediti dall’uomo con calci e pugni rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante per bloccarlo.

Un agente è stato refertato con 6 giorni di prognosi per contusioni. L’uomo è stato associato alle camere di sicurezza della locale Questura in attesa di rito direttissimo.