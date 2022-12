Litiga con l'autista, con un pugno rompe il vetro divisorio e fugge via

Ancora un episodio violento a bordo del bus. Uno scontro verbale tra un'autista e un passeggero, degenerato in violenza. Siamo in via Massa di San Giuliano, piena periferia est di Roma, a bordo della linea 055. Per motivi da accertare il conducente e un utente del servizio pubblico iniziano a discutere, fino a quando quest'ultimo perde la testa e scaglia un violento pugno contro il vetro divisorio tra i passeggeri e l'autista.

Una forza tale da distruggerlo e costringere il conducente a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto i militari della stazione di san Vittorino che hanno raccolto le testimonianze ed appurato che il responsabile, dopo il gesto, si è dato alla fuga.

La linea è stata interrotta ed ha dovuto far ritorno al deposito.