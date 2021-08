"Sono stato aggredito con un coltello", agente colpito con calci e pugni. Arrestato 21enne

/ Via Mario Lizzani

Sono intervenuti a Torrespaccata dove era stata segnalata una lite. Quando i poliziotti sono arrivati in via Mario Lizzani uno dei contendenti ha riferito loro di essere stato aggredito con un coltello da un cittadino egiziano di 21 anni.

Quest’ultimo visibilmente agitato, probabilmente anche a causa di un consumo di sostanze alcoliche, alla richiesta di spiegazione da parte dei poliziotti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, ha colpito con calci e pugni uno degli agenti causandogli delle lesioni giudicate guaribili in 6 giorni.

Il 21enne, che perquisito non è stato trovato in possesso del coltello, è stato arrestato per minacce aggravate e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.