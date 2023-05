La lite sul bus degenera a coltellate, 40enne colpito fra collo e spalla

Una lite a bordo del bus degenerata. Un uomo ferito a coltellate ritrovato in terra in una pozza di sangue in pieno Centro. Vittima un senza dimora, poi trasportato d'urgenza in ospedale. Primo teatro delle violenze un mezzo pubblico dell'Atac, in transito su via Nazionale.

L'intervento del 118 intorno alle 16:30 di lunedì 1 maggio quando il personale medico ha soccorso un uomo trovato accasciato sul marciapiede con una ferita da arma da taglio fra collo e spalla, sanguinante. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Roma Quirinale che ha identificato la vittima, un cittadino egiziano senza dimora di 40 anni.

Dai primi accertamenti si è appurato che la vittima era stata poco prima attinta con un’arma da taglio da un soggetto, al momento non identificato, anch’egli clochard, col quale aveva avuto un acceso diverbio iniziato a bordo dell'autobus della linea 64 e poi degenerato sul marciapiede della fermata del Palazzo delle Esposizioni di via Nazionale. Rinvenuto e sequestrato un taglierino insanguinato a terra.

Il 40enne è stato trasportato presso il pronto soccorso del policlinico Umberto I, inizialmente in codice rosso, e poi dimesso con 10 giorni di prognosi. In fuga l'autore del ferimento, attivamente ricercato dai militari dell'arma.