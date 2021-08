Piazza Mancini: prima la lite, poi l'aggressione con una bottiglia di vetro

Prima la lite, poi l'aggressione con una bottiglia di vetro che gli ha procurato una ferita lacero contusa ad un dito. Vittima un cittadino peruviano, colpito da un suo connazionale di 44 anni in piazza Mancini, al Flaminio. Sono poi stati gli agenti del Commissariato Villa Glori di polizia, impegnati nel pattugliamento della zona, a fermare il cittadino sudamericano che, malgrado abbia opposto resistenza, è stato poi bloccato. Dovrà rispondere di resistenza a Pubblico Ufficiale e di lesioni aggravate.

Dal Flaminio a Monteverde, in via Damaso Cerqueti, sono invece stati gli agenti del Distretto Monteverde e del Commissariato di Trastevere ad intervenire per una segnalazione di lite in strada. Sul posto, in forte stato di agitazione, è stato identificato un italiano di 40 anni, che, alla vista degli agenti dopo averli ingiuriati, gli ha lanciato contro un telefono cellulare e poi una sedia.

Bloccato con non poca difficoltà, l’uomo è stato fatto salire a bordo della volante dove ha continuato a colpire con delle testate il veicolo. Arrestato, dovrà rispondere di lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale nonché di danneggiamento. Uno dei poliziotti, colpito dalla sedia, ha riportato 3 giorni di prognosi.