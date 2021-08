In fuga su un'auto con pistole e proiettili dopo una lite al bar

Li hanno trovati con pistole e proiettili a bordo di un'auto sulla quale erano scappati dopo una lite in un bar di via di Torrevecchia. Segnalate le violenze nel locale, i poliziotti della sezione volanti e del commissariato di Primavalle, giunti sul posto, non trovando nessuno, hanno avviato immediatamente le indagini in quanto, ascoltati alcuni testimoni presenti al momento della lite, è emerso che i due contendenti coinvolti erano 2 persone note alle forze dell’ordine.

Così, al fine di verificare se la violenta lite fosse realmente sedata, gli agenti hanno attivato controlli a tappeto nella zona. Dopo poco tempo, una delle due persone coinvolte è stata notata dagli agenti salire sul sedile posteriore di un’autovettura a bordo della quale vi erano già 3 persone. Mentre la macchina ripartiva, seguita a distanza da una pattuglia della Polizia di Stato, se ne avvicinavano immediatamente altre per consentire un controllo in sicurezza della persone a bordo.

Il fiuto dei poliziotti ha permesso così di rinvenire, in possesso a 2 di loro, e successivamente sequestrare, 2 pistole, di cui una con matricola abrasa e 2 caricatori con complessivi 17 colpi. La pistola con la matricola leggibile è risultata anch’essa clandestina, in quanto non censita nella banca dati delle forze dell’ordine.

Al termine delle indagini, i due, entrambi romani di 29 e 37 anni, sono stati arrestati per porto abusivo di armi e condotti presso la casa circondariale di Viterbo. Inoltre il conducente dell’autovettura è stato denunciato poiché sprovvisto della patente di guida.